Yasak Elma 154. son bölüm izle!

YASAK ELMA 154. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Doğan ve Ender’den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan’la Ender’e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız’dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender’i şoke eder.