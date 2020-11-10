Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Dün akşam ekranlara gelen 84. son bölüm sonrası gözler Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Fragmanda Halit'in merdivenlerden düştüğü görülüyor. Halit'in ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak. İşte Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 85. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA 84. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman’la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşınırlar. Halit, oğlunun velayetini almaya kararlıdır.

Şahika, Halit’ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalışıyordur. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürer.

Yıldız çaresiz kaldığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir kişi tarafından ona uzatılan yardım elini geri çevirmeyecektir.