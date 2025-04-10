'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 10 Nisan'da 2024'te, Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü (49) yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber vermiş, ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

REKLAM advertisement1 YASAK AŞKI TETİKÇİ TUTTU AA'daki habere göre olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler Rojhat Kızılban (35) ve Gültekin Uslu (45) yakalanmıştı. İfadesine başvurulan Mehmet Akgül'ün eşinin ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Kızılban'ın eşini öldürtmek için Uslu ile anlaştığını söylediği öğrenilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ Rojhat Kızılban. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgül'ün öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SEVGİLİSİ, EŞİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ Mehmet Akgül kamyonetinde öldürüldü. İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Anıl Akgül'ün, sanık Rojhat Kızılban'ın kendisine Mehmet Akgül'ü öldüreceğinden bahsettiği ve buna ilişkin mesajlar attığı kaydedildi. Sanık Kızılban'ın Akgül'ü, sanık Gültekin Uslu'ya takip ettirdiğini içeren mesajlar da iddianamede yer aldı.

KATİL ZANLISI HIZLICA KAÇMIŞ İddianamede kamera kayıtları ile tutanaklar incelenerek Uslu'nun olay yerinden hızlıca yaya olarak kaçtığına işaret edilirken, Uslu'dan ele geçirilen tabancaya ilişkin uzmanlık raporuna göre, maktulün bedeninde ele geçirilen kovanın bu tabancadan atıldığının tespit edildiği yer aldı.

BOŞANMA ÜZERİNE İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ Taraflar arasındaki yazışmalar da rapor edilerek, bilirkişi raporunda yer aldı. Bu raporda sanık Anıl Akgül'ün arama geçmişinde, "boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurmak", "boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesi", "ihtiyati tedbir talebi" başlıklı internet sitelerini ziyaret ettiği kaydedildi. EŞE 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS İSTENDİ Sanık Anıl Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Rojhat Kızılban ile Gültekin Uslu hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.