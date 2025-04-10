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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza! | Son dakika haberleri

        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!

        İzmir'de, geçen yıl 49 yaşındaki Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla öldürülmesine ilişkin tutuklanan karısı 42 yaşındaki Anıl Akgül, sevgilisi 35 yaşındaki Rojhat Kızılban ve tuttuğu tetikçi 45 yaşındaki Gültekin Uslu hakkında iddianame hazırlandı. Maktulün eşi Anıl Akgül için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:22
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        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 10 Nisan'da 2024'te, Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü (49) yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber vermiş, ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        YASAK AŞKI TETİKÇİ TUTTU

        AA'daki habere göre olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler Rojhat Kızılban (35) ve Gültekin Uslu (45) yakalanmıştı. İfadesine başvurulan Mehmet Akgül'ün eşinin ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Kızılban'ın eşini öldürtmek için Uslu ile anlaştığını söylediği öğrenilmişti.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Rojhat Kızılban.
        Rojhat Kızılban.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgül'ün öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        SEVGİLİSİ, EŞİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

        Mehmet Akgül kamyonetinde öldürüldü.
        Mehmet Akgül kamyonetinde öldürüldü.

        İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Anıl Akgül'ün, sanık Rojhat Kızılban'ın kendisine Mehmet Akgül'ü öldüreceğinden bahsettiği ve buna ilişkin mesajlar attığı kaydedildi. Sanık Kızılban'ın Akgül'ü, sanık Gültekin Uslu'ya takip ettirdiğini içeren mesajlar da iddianamede yer aldı.

        KATİL ZANLISI HIZLICA KAÇMIŞ

        İddianamede kamera kayıtları ile tutanaklar incelenerek Uslu'nun olay yerinden hızlıca yaya olarak kaçtığına işaret edilirken, Uslu'dan ele geçirilen tabancaya ilişkin uzmanlık raporuna göre, maktulün bedeninde ele geçirilen kovanın bu tabancadan atıldığının tespit edildiği yer aldı.

        BOŞANMA ÜZERİNE İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

        Taraflar arasındaki yazışmalar da rapor edilerek, bilirkişi raporunda yer aldı. Bu raporda sanık Anıl Akgül'ün arama geçmişinde, "boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurmak", "boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesi", "ihtiyati tedbir talebi" başlıklı internet sitelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

        EŞE 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS İSTENDİ

        Sanık Anıl Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Rojhat Kızılban ile Gültekin Uslu hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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        #İzmir
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