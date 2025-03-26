Yasak aşk çifte cinayetle bitti!

Olay, Kütahya'da meydana geldi.

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Kütahya'da aldatıldığını düşünen bir koca dehşet saçtı.

Hem eşini hem de gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı vurarak öldürdü.

Katil zanlısı vahşetin ardından evinin önünde yakalandı.