Meral Yıldız’ın haberine göre, Van’ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde 6 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı. Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı. Mahallede son tabloya göre ise vaka sayısı 75’e yükseldi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüsle mücadele kapsamında, taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi. Açıklamanın devamında, “Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım.” denildi.