Yarın hava nasıl olacak? 7 Nisan 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Nisan ayına girmemizle birlikte ülke geneli sıcaklıklarda artış yaşandı. Bugün Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu 7 Nisan 2024
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Hava durumu raporu MGM tarafından duyuruluyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yurdun doğusunda, 2-4 derece düşüyor. Peki, 7 Nisan yarın hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu raporu
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BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
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YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var.