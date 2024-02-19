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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 20 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 20 Şubat Salı günü hava durumu

        Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yarın havanın nasıl olacağı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Türkiye yavaş yavaş bahar hazırlığı yapıyor. İşte, 20 Şubat Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 08:40 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:40
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        • 1

          "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji her hafta; günlük ve haftalık olmak üzere hava durumu tahminlerini yayınlıyor. İşte, 20 Şubat Salı yani yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (20 ŞUBAT SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın güneş, kendini parçalı bulutlu havanın ardından gösterecek. Sıcaklıklar 11 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara ise yarın sisli bir havaya uyanacak. Başkentliler Salı gününe soğuk bir başlangıç yapacak; sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişecek.

          İzmir'de yarın az bulutlu bir hava var. İzmirlileri ılık bir gün bekliyor çünkü sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (20 ŞUBAT SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Türkiye, parçalı bulutlu fakat yer yer güneşli olacak. Ancak Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da yoğun olmasa da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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