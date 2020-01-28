Yarım asır önce askerlik yapmak için geldiği Suruç'tan ayrılamadı - ŞANLIURFA

28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarım asır önce askerlik yapmak için geldiği Suruç'tan ayrılamadı- Niğde'nin Ulukışla ilçesinden vatani görevini yapmak için geldiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden bir daha ayrılmayan ve buraya yerleşen 72 yaşındaki Ahmet Ünal, ilçede "Asker Ahmet" lakabıyla biliniyor- Ahmet Ünal:- "Memleketin insanlarını sevdim, misafirperverliklerini sevdim. Burası Hz. İbrahim'in beldesi, peygamberler beldesi olduğu için buralardan hoşlandım, kaldım" Niğde'nin Ulukışla ilçesinden vatani görevini yapmak için geldiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini çok seven 72 yaşındaki Ahmet Ünal, yerleştiği ilçede yarım asırdır "asker Ahmet" lakabıyla tanınıyor.Yarım asır önce vatani görevini tamamlayarak baba ocağı Niğde'ye giden Ünal, burada birkaç ay kaldıktan sonra çok sevdiği Suruç'a dönme kararı aldı.İlçede tanınmaya ve sevilmeye başlanan Ahmet Ünal, Suruçlu bir kızla evlenerek kendisine yeni bir hayat kurdu.Gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan Ünal, 10 yıldır tespih ticaretiyle uğraşıyor.Ahmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede müezzinlik yaptığını, son görev yeri olan Mersin'de emekli olduktan sonra tekrar çok sevdiği Suruç'a dönüş yaptığını ifade etti.- "Adeta bağlandım"İlçede herkes tarafından sevildiğini anlatan Ünal, "Ben de onları sevdim. Memleketin insanlarını sevdim, misafirperverliklerini sevdim. Burası Hz. İbrahim'in beldesi, peygamberler beldesi olduğu için buralardan hoşlandım, kaldım. Buradan iki defa evlendim. Eşlerim Suruçludur. Biri vefat etti. Çoluk çocuk sahibi oldum. Suruç'tan ayrılamadım. Gitmek istediysem de gidemiyorum, adeta bağlandım. Yarım asırdır Şanlıurfa beldesinde sayılırım. Dini aşkım da beni buraya bağladı. İki eşimden 11 çocuğum var. Çocuklarımın hepsini imam hatipte okuttum. İki hafız evladım var. Dinime bağlı bir insanım. Memlekette de böyleydik elhamdulillah. Dost kazandık, sevdik sevildik." dedi.Ünal, emekli olduktan sonra tespih satmaya başladığını belirterek, "Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Vakit geçsin diye tespih ve esans satıyorum, tespih ipi takıyorum. Elhamdülillah maaşım bana yetiyor. Emekli olduktan sonra yaz Kur'an kurslarında çocukları okutuyorum. Emekli olsam da hocalara yardımcı oluyorum. Memleketimizin birlik ve düzenini Allah bozmasın, düşmanlara fırsat vermesin. Dinimize, imanımıza, vatanımıza, namusumuza sahip olalım. Şu üç günlük dünyada güzel yaşayalım güzel ölelim." diye konuştu.
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