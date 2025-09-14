Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Koç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü | Son dakika haberleri

        Koç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü

        Önceki dönem Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı ve halen Danıştay Üyesi olan Halil Koç'un oğlu Ahmet Burhan Koç ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın kızı Ceyda Yılmaz, Ankara'da düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi

        Giriş: 14.09.2025 - 22:33 Güncelleme: 14.09.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılan nikâh merasimi, yargı, bürokrasi, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Kokteyl 18.00’de başladı, nikâh ise 19.30’da kıyıldı.

        Çiftin nikâhını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıydı. Nikâh şahitliklerini ise devletin zirvesinden önemli isimler üstlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Önceki Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin genç çiftin mutluluklarına şahitlik etti.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çifte bir tebrik telgrafı göndererek mutluluk dileklerini iletti.

        Ceyda ve Ahmet Burhan Koç, alkışlar eşliğinde “evet” diyerek hayatlarını birleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Dev maçta kazanan F.Bahçe!
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Habertürk Anasayfa