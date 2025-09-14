Koç ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılan nikâh merasimi, yargı, bürokrasi, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Kokteyl 18.00’de başladı, nikâh ise 19.30’da kıyıldı.

Çiftin nikâhını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıydı. Nikâh şahitliklerini ise devletin zirvesinden önemli isimler üstlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Önceki Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin genç çiftin mutluluklarına şahitlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çifte bir tebrik telgrafı göndererek mutluluk dileklerini iletti.

Ceyda ve Ahmet Burhan Koç, alkışlar eşliğinde “evet” diyerek hayatlarını birleştirdi.