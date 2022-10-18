Yara izleri olan kadın cansız bedeni bulundu

Aydın'da, yol kenarında kadın cansız bedeni bulundu.

İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi Aydın-İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi.

İnceleme sonrası cansız beden, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde cansız bedeni bulunan kadına iki otomobilin çarptığı belirlendi. Görüntülerden plakası belirlenen 2 otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürerken, cansız bedeni bulunan kadının parmak izinden ise kimliğinin tespiti için çalışıldığı bildirildi.