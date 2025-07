Yapay Zeka içme suyumuzu nasıl kullanıyor? Tehdit olabilir mi?

Fakat bu suya aç bir teknoloji. Hem soğutma hem de kullandığı büyük miktardaki elektrik için suya ihtiyacı var.

BM'ye göre dünya nüfusunun yarısı şimdiden bir tür sıkıntısı çekiyor. İklim değişikliği ve büyüyen talebin de su problemlerini artırması bekleniyor. Peki, AI'ın hızla yayılması işleri daha da kötüleştirebilir mi?

Getty Images Fotoğraf ve video üretmek gibi AI işlemlerinin elektrik ve suya olan talebi artırması bekleniyor.

E-postalardan, video platforlarından görüntü izlemeye internetteki tüm faaliyetler, veri merkezleri adı verilen ve dev, sıra sıra bilgisayar sunucularının bulunduğu yerlerde işleniyor. Bazılarının büyüklüğü futbol sahası kadar olabiliyor.

Bilgisayarlardan elektrik geçtiği için bunlar ısınıyor.

Soğutma sistemlerinde su, genelde de temiz, tatlı su başlıca unsur. Yöntemler değişse de, bazı usüllerde suyun % 80'i buharlaşabiliyor.

AI'a olan talebin yükselmesi beklenirken, IEA veri merkezlerindeki su kullanımın 2030 itibarıyla neredeyse ikiye katlanacağını söylüyor. Buna enerji ve çip üretiminde kullanılan su da dahil.

Google veri merkezlerinin 2024'te 37 milyar litre su kullandığını ve bunun 29 milyar litresinin "tüketildiğini" belirtti. Tüketim, genelde buharlaşan suyu ifade ediyor.

Peki, bu büyük bir miktar mı?

Neyle kıyasladığınıza bağlı. BM'ye göre yılda 1,6 milyon kişinin tavsiye ettiği günde minimum 50 litrelik su ihtiyacını karşılıyor. Google'a bakılırsa da ABD'nin güneybatısındaki 51 golf sahasını bir yıl boyunca sulayabilecek bir miktar.

Neden kurak yerlere veri merkezleri yapılıyor?

Veri merkezlerine muhalefet son yıllarda Avrupa, Latin Amerika ve ABD'nin Arizona eyaleti de dahil, kuraklık tehdidi altındaki yerlerde manşetlere çıktı.

İspanya'da veri merkezlerinin genişlemesine karşı mücadele için Your Cloud is Drying Up My River- Senin Bulutun Benim Nehrimi Kurutuyor" adlı bir grup kuruldu.

Ciddi kuraklık yaşanan Şili ve Uruguay'da Google suya erişim konusundaki protestolar nedeniyle veri merkezi kurma planlarına ya ara verdi ya da değiştirdi.