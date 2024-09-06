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        Haberler Spor Tenis Yankı Erel, adını finale yazdırdı - Tenis Haberleri

        Yankı Erel, adını finale yazdırdı

        QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open'da milli tenisçi Yankı Erel, Gürcü partneri Aleksandre Bakshi ile çiftlerde finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:31
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        Yankı Erel, finale yükseldi!
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        Milli tenisçi Yankı Erel, QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open'da Gürcü partneri Aleksandre Bakshi ile çiftlerde finale yükseldi.

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü'nde bu sene 76'ncısı düzenlenen organizasyonda Yankı Erel ve Gürcü partneri Bakshi, yarı finalde Rus Egor Agafonov-Ilia Simakin çiftini 3-6, 6-4 ve 10-8'lik sonuçlarla mağlup ederek finale çıktı.

        Yankı-Bakshi çifti, yarın finalde Danimarkalı August Holmgren-Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacak.

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