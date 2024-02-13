Yangın yaşlı çifti ayırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde, 3 katlı evin 2'nci katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Ali Osman Taban (75) yaşamını yitirdi, evden çıkmayı başaran eşi Durdu Taban (79) ise hastaneye kaldırıldı.

Serik Cumhuriyet Mahallesi 5020 sokakta Taban çiftine ait 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Yangın sırasında evde bulunan Durdu Taban kendi imkanları ile dışarıya çıkmayı başarırken, eşi Ali Osman Taban ise evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü.

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Söndürme çalışmaları sırasında evde mahsur kalan Ali Osman Taban’ın cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Durdu Taban’ı ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durdu Taban’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Osman Taban’ın cenazesi ise olay yerinde Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çiftin yaklaşık 20 yıl önce Konya’dan Serik ilçesine taşındığı ve evde yalnız oturdukları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.