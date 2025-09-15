Habertürk
        Yalova'da seyir halinde alev alan TIR küle döndü

        Yalova'da seyir halindeki TIR alev aldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, Gebze-İzmir-İstanbul bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki bir TIR, yanmaya başladı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 02:04 Güncelleme: 15.09.2025 - 02:04
        Seyir halindeki TIR alev aldı
        Olay, gece yarısı Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki TIR’ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Sürücü, aracı kenara çekerken TIR bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

