AA

Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese sahur vakti operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.

Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.