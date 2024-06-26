Yağmur Tanrısevsin: Milli Takım gruptan çıkar

"ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

Ayrıca yoğun bir tempoda çalıştığı için bu yaz tatil yapamayacağını söyleyen Yağmur Tanrısevsin; "Çok güzel projelerde yer aldığım ve çok yoğun bir yaz geçireceğim için bu sene tatil yapamayacağım ama bundan hiç şikâyetçi değilim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum" dedi.