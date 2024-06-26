Yağmur Tanrısevsin: Milli Takım gruptan çıkar
Milli takımın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu; "Milli takıma destek için Almanya'daydım. Son maç olan Çek Cumhuriyeti maçı için yine yola çıkacağım. Gruptan çıkacağımıza da inanıyorum" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, Karaköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Milli takımın marka elçisi olan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"SON MAÇ İÇİN YİNE YOLA ÇIKACAĞIM"
Yağmur Tanrısevsin; "Milli takıma destek için Almanya'daydım. Son maç olan Çek Cumhuriyeti maçı için yine yola çıkacağım. Gruptan çıkacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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"ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"
Ayrıca yoğun bir tempoda çalıştığı için bu yaz tatil yapamayacağını söyleyen Yağmur Tanrısevsin; "Çok güzel projelerde yer aldığım ve çok yoğun bir yaz geçireceğim için bu sene tatil yapamayacağım ama bundan hiç şikâyetçi değilim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum" dedi.
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