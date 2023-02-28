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Yağ Lekesini Çıkaran Yollar: Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde yeme yaparken ya da yerken yağ lekesi bulaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Sadece bu biçimde değil birçok farklı biçimde bulaşabilmekte olan yağ lekeleri oldukça rahatsız edici bir görünüm oluşturabilmektedir. Kişinin kıyafetinin görünümünün olumsuz etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Böyle bir durumda ise pek çok kişi tarafından bu lekelerin nasıl giderileceği merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki, yağ lekesi çıkarma, yağ lekesi nasıl çıkar, duvardaki yağ lekesi nasıl çıkar, kıyafetlerdeki yağ lekesi nasıl çıkar, kurumuş yağ lekesi nasıl çıkar? Tüm detaylar…

Giriş: 28.02.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Yağ Lekesini Çıkaran Yollar: Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Yağ Lekesi Çıkarma

Oldukça rahatsız edici olan ve korkulan lekelerden bir tanesinin de yağ lekesi olduğu bilinmektedir. Bu lekenin nasıl çıkarılacağı ise merak edilenler arasında yer almaktadır. Lekenin çıkarılmasını sağlamakta olan farklı yöntemlerin bulunmakta olduğu bilinmektedir. Ancak hangi kıyafetten nasıl çıkarılır ya da duvardan çıkarılma yöntemi nedir? Farklı yüzeylerde yer almakta olan yağların çıkarılış biçimlerin yüzeyden yüzeye değişim göstermektedir.

Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Günlük hayat içerisinde sorun oluşturmakta olan yağ lekelerinin giderilmesi için bulunan farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden uygun olan bir tanesinin seçilmesi ile birlikte temizlik gerçekleştirilebilmektedir. Yöntemlerden bir tanesinde ise yağ lekesinin üzerinde biraz karbonat dökülmekte ve diş fırçası ile bölge hafifçe ovalanmaktadır. Fakat yağ lekesi salçalı ise bulaşık deterjanı da dökülerek işlem gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda küçük parçalı kıyafetler, karbonatlı su karışımının içerisinde bekletilebilmektedir. Genel olarak yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna verilmekte olan cevaplardan bir tanesi de bu şekildedir.

Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Duvarda bulunmakta olan yağ lekesini çıkarılması için ılık su kullanılabilmektedir. Kurumuş olan lekelerde ılık su ile yumuşama sağlanabilmektedir. Böylelikle temizlik daha kolay bir hale getirilmektedir. Bu lekenin duvarda kurutulmaması gerekmektedir. Çünkü rutubet oluşumuna sebebiyet verebilmektedir.

Kıyafetlerdeki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yemek yerken, yemek yaparken veya farklı bir iş ile uğraşırken kıyafetlere yağ lekesi bulaşabilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka durumun giderilmesi gerekmektedir. Kurutmadan temizlemek lekenin daha kolay çıkarılmasına sebebiyet verebilmektedir. Kıyafetlerdeki yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna verilen cevaplardan bir tanesinde karbonat ve diş fırçası kullanımı gerçekleştirilmektedir. Bölgeye dökülen karbonat ile yağ lekesi ovalanmaktadır. Bu sayede leke giderilmektedir.

Kıyafetten Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin ise yağ lekelerinin nasıl giderileceği hakkında olduğu bilinmektedir. Rahatsız edici olan bu lekeler, kıyafetlerin görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı da hangi yöntemler ile giderileceği sıkça sorulanlar arasında yer almaktadır. Karbonat ve diş fırçası gibi yöntemler ön plana çıkmakla birlikte bulaşık deterjanı ve limon kullanımı da oldukça sık başvurulanlar arasında yer almaktadır. Özellikle salçalı olan yağ lekelerinde bulaşık deterjanı kullanımı sıkça gerçekleştirilmektedir.

Kurumuş Yağ Lekesi Kıyafetten Nasıl Çıkar?

Kurumuş olan bir yağ lekesinin çıkarılabilmesi için neler yapılabileceği merak edilmekte olan konulardan bir tanesidir. Öncelikle böyle bir durumda kurumuş olan yağ lekesini üzerine tuz serpilmesi önerilmektedir. Bölgenin tuz ile kapatılması gerekmektedir. Daha sonra 10 dakika kadar bölgede beklemesi gerekli görülmektedir. Ardından ılık su ile tuzun kumaştan atılması gerekmektedir. Bu işlemden sonrasında ise çamaşır deterjanının yağlı olan bölgeye dökülmesi ve 10 dakika daha beklenmesi önerilmektedir. Bu sayede bölgede bulunmakta olan kurumuş ve olumsuz bir görüntü oluşturan yağ lekesinin giderilmesine olanak sağlanmaktadır. Pek çok kişi tarafından sıkça uygulanmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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