Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi

West Ham United: 2 - AZ Alkmaar: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında West Ham, sahasında AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup etti

Giriş: 12.05.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
West Ham United: 2 - AZ Alkmaar: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti.

London Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.

Konuk AZ Alkmaar, 42. dakikada Reijnders'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken West Ham, 67'de Benrahma'nın penaltısı ve 76. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle 2-1 öne geçerek maçı galibiyetle tamamladı.

İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 18 Mayıs tarihinde Hollanda'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza!
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza!
Juventus son saniyede tura tutundu!
Juventus son saniyede tura tutundu!
İzmir'de açılan uyarı ateşi sonucu 1 kişi öldü
İzmir'de açılan uyarı ateşi sonucu 1 kişi öldü
Adana'da trafik kazası: 7 ölü, 7 yaralı
Adana'da trafik kazası: 7 ölü, 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.