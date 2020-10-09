İngiliz basını, Watford'dan ayrılan Danny Welbeck'in transfer olabileceği kulüplerin listesini çıkardı.

hertfordshiremercury.co.uk'un haberine göre; bonservisi elinde olan İngiliz golcü, 8'i İngiliz, 2'si Türk olmak üzere 10 kulüpten birine imza atabilir. Skybet'e göre 1' 5'le Welbeck'te favori Beşiktaş. Southampton ve West Ham 1'e 6, Fenerbahçe'nin ise W.Bromwich ile 1'e 7 ihtimali bulunuyor. FIFA, sözleşmesi transfer dönemi bittikten sonra feshedilen oyunculara transfer hakkı tanıyor.