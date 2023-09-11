Wanda Nara'nın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
Galatasaray'ın gözde futbolcularından Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. Ünlü model ve sunucunun estetik operasyonlar geçirmeden önceki halini görenler, tanımakta güçlük çekti. İşte Wanda Nara'nın estetiksiz hali...
- 1
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, estetiksiz haliyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Wanda'nın yıllar içerisindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.
- 2
Icardi ile evlenmeden önce Arjantin'de düzenlenen TV programlarına katılan ve eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Wanda Nara, bir dönem modellik yaptı ve dizilerde boy gösterdi.
- 3
2014 yılında Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara, bu evliliğinden önce 2008 yılında futbol camiasının başarılı isimlerinden Maxi Lopez ile evlenmişti. 5 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Wanda Nara, 2013 yılında Mauro Icardi ile aşk yaşamaya başlayarak Lopez'den boşanmıştı.
-
- 4
Instagram hesabında 16.8 milyon takipçisi olan Wanda Nara'nın geçirdiği estetik operasyonlarla yaşadığı değişim magazin gündemine oturdu. 36 yaşında 5 çocuk sahibi olan Wanda'nın eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- 5
İşte Wanda Nara'nın estetiksiz hali...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12