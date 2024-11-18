Wall Street’teki dalgalanmalar: “Trump ticaretinde” düşüş mü yoksa yeni bir yükseliş mi? | Dış Haberler

Wall Street’teki dalgalanmalar: “Trump ticaretinde” düşüş mü yoksa yeni bir yükseliş mi? | Dış Haberler

Bu hafta, hisse senedi piyasalarına dikkatler çevrildi. Geçtiğimiz Cuma günü borsada yaşanan düşüşler, piyasanın iki aydan uzun bir süredir en kötü haftayı kapatmasına neden oldu. Bu durum, “Trump Ticareti” olarak bilinen piyasa hareketlerinin momentum kaybettiğine ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın parasal genişleme hızını yavaşlatacağı beklentisine işaret ediyor.

REKLAM advertisement1 Hisse Senedi Piyasalarındaki Performans Geçtiğimiz hafta, S&P 500 endeksi %2.1 düşüş yaşarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi %3’ten fazla değer kaybetti. Bu düşüşler, her iki endeks için 6 Eylül’de sona eren haftadan bu yana en büyük haftalık düşüş oldu. Cuma günü, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla dışındaki tüm büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri değer kaybetti. Amazon, Nvidia ve Meta hisseleri %3’ten fazla düştü. Özellikle çip üretim ekipmanları üreten Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri olan Applied Materials, gelir beklentilerinin hayal kırıklığı yaratması nedeniyle hisselerinde bir ayın en büyük kaybını yaşadı.

REKLAM CitiGroup, hazırladığı bir notta, S&P ve Russell endekslerindeki kazançların yakın vadede kar satışlarına yol açabileceğini belirtti. Yatırımcılar geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksine olan yatırımlarını üç yılın en yüksek seviyesine çıkarırken, alımlar ağırlıklı olarak Nasdaq 100 ve küçük şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksinde yoğunlaştı. “Trump Dönemi Ticaretinin” Etkileri ve Riskler

Trump’ın “Önce Amerika” politikalarından yararlanması beklenen yerel varlıklar üzerindeki iyimserlik, S&P 500 endeksinin rekor seviyelere çıkmasını sağladı. Trump’ın ticari korumacılık yanlısı duruşunun, küçük sermayeli şirketlerin hisselerine destek verdiği belirtiliyor. Ancak, Bloomberg analisti John Authers, piyasaların Trump’ın zaferine temkinli yaklaşması gerektiğini belirtti. Authers, Trump yönetiminde yükselmesi beklenen hisselerin önemli kazançlar elde ettiğini ancak bu hareketlerin uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili kesin çıkarımlar yapmanın yanlış olabileceğini ifade etti.

Wall Street Journal’ın raporuna göre, Trump’ın zaferinin ardından hisse senedi fonlarına, 2008’den bu yana görülmeyen bir hızda sermaye aktı. Teknoloji ve büyük üretim şirketlerinden kripto paralara kadar birçok varlık fiyatında yükseliş yaşandı. Ancak, geçen Cuma günü yaşanan satış dalgası, piyasanın bir düzeltme sürecine girebileceğinin işareti olarak görülüyor. Buna rağmen, birçok yatırımcı piyasada hala büyüme potansiyeli olduğuna inanıyor.

REKLAM Geçen hafta, ABD hisse senedi borsa yatırım fonları ve ortak fonları yaklaşık 56 milyar dolar yatırım çekti. Bu, 2008’den bu yana ikinci en yüksek haftalık giriş olarak kaydedildi. Bu fonlar, üst üste yedi ay boyunca sermaye çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların Beklentileri ve Riskler Yatırımcılar, Trump’ın ikinci döneminde daha düşük vergiler ve daha az düzenleyici engel beklentisiyle iyimser bir tutum sergiliyor. Örneğin, T. Rowe Price Group teknoloji portföy yöneticisi Dominic Rizzo, gümrük tarifelerinin Amerikan üretimini teşvik edebileceğini, bu durumun yerel harcamaları ve yatırımları artırabileceğini belirtti. Ancak bazı analistler, bu tür politikaların enflasyonu artırabileceğini ve piyasada dalgalanmalara yol açabileceğini düşünüyor.

Bank of America stratejisti Savita Subramanian, piyasanın mevcut tutumunu “tehlikeli bir şekilde iyimser” olarak nitelendirdi. Subramanian, yüksek varlık fiyatlarının riskleri artırabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Sonuç: İvme Kaybı mı, Yeni Fırsatlar mı? Wall Street, Trump yönetiminden fayda sağlamayı umut edenler ile piyasanın bir düzeltmeye gireceğinden endişe edenler arasında bölünmüş durumda. Bazı yatırımcılar, sektör bazlı hareketlerle uzun vadeli kazanç arayışında. Ancak, özellikle küçük sermayeli şirketlere odaklanılması, piyasa genelinde dalgalanmalara neden olabilir. Önümüzdeki haftalarda, piyasanın gidişatı Trump’ın politikalarının ekonomik etkileriyle daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir