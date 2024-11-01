Sakatatlar

Sakatatlar hem demir kaynakları olarak iyi bilinir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Bir dana karaciğeri porsiyonunda 5,5 mg demir bulunur. Ayrıca 23 gram protein sağlar ve A ve B12 vitaminleri, riboflavin, folat ve diğer besin maddelerinin mükemmel bir kaynağıdır. Tavuk ciğerindeki demir, porsiyon başına 10,2 mg ile neredeyse iki katıdır. Ayrıca, porsiyon başına yaklaşık 6 mg demir içeren tavuk kalplerini de deneyebilirsiniz.