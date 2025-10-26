Habertürk
        Vücuduna yönelik aşağılamaların hedefindeki şarkıcı Nelly Furtado müziği bıraktı

        Vücuduna yönelik aşağılamaların hedefindeki şarkıcı Nelly Furtado müziği bıraktı

        Sosyal medyada vücudu hakkında yapılan aşağılayıcı saldırıların hedefi olan şarkıcı Nelly Furtado, müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:53
        Müziği bıraktığını açıkladı
        Kanadalı şarkıcı Nelly Furtado, sosyal medyada vücudu hakkında yapılan aşağılayıcı saldırıların ardından müziği bıraktığını duyurdu.

        Nelly Furtado, ilk albümü 'Whoa Nelly!'nin çıkışının 25'inci yıl dönümünü kutlarken, duygusal bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

        "25 yıl sonra müziğim yepyeni bir hayran kitlesine ulaştı ve bundan çok mutluyum" diyen Nelly Furtado, 2000'de çekilmiş bir fotoğrafı ve yaz aylarında Berlin'de sahnede çekilmiş yeni klibiyle bulunduğu paylaşımda, tekrar sahnelerde olmanın eğlenceli olduğunu belirtirken, yoluna devam ettiğini de yazdı.

        46 yaşındaki Nelly Furtado; "Bütün bunların yanı sıra, öngörülebilir gelecek için performanstan uzaklaşmaya ve hayatımın bu sonraki aşamasına daha uygun olacağını düşündüğüm başka yaratıcı ve kişisel çabalara yönelmeye karar verdim" dedi.

        "Kariyerimden çok keyif aldım ve müzik yapmayı hâlâ seviyorum, çünkü bunu her zaman bir hobi olarak gördüm ve bunu kariyere dönüştürme şansına eriştim" diyen Nelly Furtado, kendini sonsuza dek bir şarkı yazarı olarak tanımlayacağını ekledi.

        "Müziğimi dinleyen, benimle heyecanlanan ve konserlerime katılan herkese sonsuz minnettarım" diyen Nelly Furtado, ayrıca; "Pop hayallerimi yaratıcı ve organizasyonel düzeyde gerçekleştirmeme yardımcı olmak için çok çalışanlara, mükemmel işbirlikçilere ve sadık şampiyonlarıma teşekkürler" dedi.

        Sahne kıyafetleri ve vücuduyla ilgili internette vücut aşağılama saldırılarının hedefi olan Nelly Furtado, ağustos ayında bir etkinlikte sahneye kum saati vücut hatlarını yansıtan büyük boy bir optik illüzyon tişörtü, dar kesimli bir kısa üst, mini etekle çıkmıştı. Tişörtünün arkasında; "Her zamankinden daha iyi" yazıyordu.

        #Nelly Furtado

        Habertürk Anasayfa