Volkan Demirel, yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce Yasmin adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.

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Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

Yade Demirel ile Yeda Demirel de yeni doğan kız kardeşleri Yasmin'i görmek için hastaneye gitti. Volkan Demirel, üç kızının da bir arada olduğu fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı.

Volkan Demirel, kızı Yasmin ile çektirdiği fotoğrafına; "Allah'ım isteyen herkesin kucağına almayı nasip etsin. Güzel kızım" notunu düştü.