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        Haberler Magazin Volkan Demirel, yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

        Volkan Demirel, yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı

        Volkan Demirel - Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü çocukları Yasmin'e kavuşmuştu. Volkan Demirel, kızları Yade, Yeda ve Yasmin'in bir arada olduğu fotoğrafı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 08:43 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:08
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        "Güzel kızım"
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        Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce Yasmin adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.

        Müjdeli haberi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.

        Yade Demirel ile Yeda Demirel de yeni doğan kız kardeşleri Yasmin'i görmek için hastaneye gitti. Volkan Demirel, üç kızının da bir arada olduğu fotoğrafı, takipçileriyle paylaştı.

        Volkan Demirel, kızı Yasmin ile çektirdiği fotoğrafına; "Allah'ım isteyen herkesin kucağına almayı nasip etsin. Güzel kızım" notunu düştü.

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        #Volkan Demirel
        #Zeynep Demirel
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        #Yeda Demirel
        #Yasemin Demirel

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