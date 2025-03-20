Voleybol Vodafone Sultanlar Lig'inde normal sezon tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte normal sezon tamamlandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor: 3-0

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor: 2-3

Nilüfer Belediyesi Eker-Sarıyer Belediyespor: 3-0

Beşiktaş-Aras Kargo: 2-3

Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank: 0-3

PLAY-OFF 1. VE 2. ETAP SÜRECİ

Lig Etabını 72 puanla birinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

REKLAM

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabı sonunda 13. sıradaki Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile 14. ve son sıradaki Sarıyer Belediyespor 1. lige düştü.

Lig etabını 72 puanla birinci Fenerbahçe Medicana, 65 puanla VakıfBank ikinci, aynı puanla Eczacıbaşı Dynavit üçüncü sırada tamamladı, Galatasaray Daikin ise 59 puanla 4. sırada yer aldı. Sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek.

Lig etabını 53 puanla 5. sırada bitiren Türk Hava Yolları, 43 puanla 6. sırada bitiren Zeren Spor, 42 puanla 7. sırada bitiren Kuzeyboru ile 27 puanla 8. sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, play-off 2. etap maçları oynayacak. Bu maçlara göre ligin 5 ile 8. sırası belirlenecek.

Avrupa Kupalarına katılım ise (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.

PLAY-OFF 2. ETAP EŞLEŞMELERİNDE MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

23 Mart Pazar:

REKLAM

(1. Maç) 14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Aydın)

(1. Maç) 14.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray)

26 Mart Çarşamba:

(2. Maç) 18.30 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

(2. Maç) 14.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (Ziraat Bankkart)