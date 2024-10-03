Viktors Morozs: Tarihteki ilk puanımızı aldık

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, tarihi bir beraberlik aldıklarını söyledi.

Morozs, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARİHTEKİ İLK PUANIMIZI ALDIK"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını aldıklarını aktaran Letonyalı teknik adam, "Aldığımız sonuçtan dolayı çok memnunum. Tarihteki ilk puanımızı aldık. Takım olarak çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir takıma karşı iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularım fiziksel olarak iyi durumdaydı. Bu sayede maçı berabere getirebildik." diye konuştu.

Viktors Morozs, maçı kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine, "Maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığımız yok. Aslında öne geçme şanslarımız oldu ama aldığımız sonuç bize yeter." ifadelerini kullandı.