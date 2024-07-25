Victoria Beckham ile David Beckham, birbirleriyle dalga geçmekten hiç çekinmiyor. Hatta bunu sosyal medyada, herkesin görebileceği şekilde yapmaktan da kaçınmıyor. Son olarak Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın sosyal medyadaki fotoğraf düzenleme hatasıyla dalga geçti.

Evliliklerinde 25 yılı geride bırakan Beckham çifti, Fransa'da çocukları olmadan romantik bir kaçamağın tadını çıkarıyor. Üzüm bağının içinde kurulan sofrada akşam yemeği yiyen 49 yaşındaki Inter Miami'nin başkanı David Beckham, 50 yaşındaki moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'la gün batımı fotoğrafını paylaştı.