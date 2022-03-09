Beckham'lardan Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış!

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Eski futbolcu David Beckham ile 1990'lı yıllara damgasını vuran "Spice Girls" adlı müzik grubunun eski şarkıcısı Victoria Beckham, toplam 450 milyon dolarlık servete sahip...

1999'da nikah masasına oturan ve 4 çocuk sahibi olan çift, Rusya'nın saldırısı sırasında zarar gören Ukrayna için harekete geçti. Ünlü çift, Ukrayna'yı desteklemek için UNICEF'E bağışta bulundu.

"AİLELER PARÇALANDI!"

İngiliz Milli Takımı'nın 46 yaşındaki eski kaptanı David Beckham, konuyla alakalı Instagram hesabından, "Anneler çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Aileler parçalandı. Bir gecede mülteci olmak için yataklarından alınan çocuklar... Ukrayna’daki çatışma ikinci haftasına girerken, ailelerin ihtiyaçları artıyor ve 7,5 milyon çocuk artık risk altında. Lütfen UNICEF’i sahadaki hayati çalışmasında desteklemek için bana katılın ve elinizden geleni yapın." mesajını yayınladı.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM YÜREK PARÇALAYICI"

Moda tasarımcısı Victoria Beckham da sosyal medya hesabından eşinin açıklamalarını paylaşarak, şunları söyledi:

Ukrayna'daki durum gerçekten yürek parçalayıcı... Mümkünse lütfen bağış yapmayı düşünün. David ve ben, ailemiz adına bir bağışla çağrıyı başlattık. Para, tıbbi malzeme ve aileler için güvenli alanlar da dahil olmak üzere çocukların refahını desteklemek için acil yardım sağlamaya gidecek.

"1 MİLYON STERLİN"

Beckham çifti, açıklamamayı tercih etse de ikiliye yakın kaynaklar bağış miktarının 1 milyon sterlin olduğunu belirtti.

David Beckham-Victoria Beckham çifti, 2005 yılında UNICEF elçiliğini üstlenmişti.

İLK ADIMI O ATMIŞTI

Moda dünyasında Ukrayna halkına yardım elini uzatan ilk kişilerden biri model Mica Arganaraz olmuştu. Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Arganaraz, elde ettiği geliri Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.

"SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE PODYUMA ÇIKMAK GARİP"

İşi gereği defilelere çıkmayı sürdüren ünlü model, "Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor." demişti. Mica Arganaraz, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmak çok garip hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Arganaraz'ın ilk adımını attığı bu kampanyaya destek veren modellere; Gigi Hadid, Bella Hadid, Lara Worthington, Felice Nova ve Kaia Gerber de katılmıştı. Onlar da bu sezon podyuma çıktıkları defilelerden elde ettiklerin gelirin bir bölümünü Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere bağışlayacağını açıklamıştı.