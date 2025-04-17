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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdanlarını çöpe attılar! | Son dakika haberleri

        Vicdanlarını çöpe attılar!

        Denizli'de yeni doğmuş, henüz göbek bağı bile kesilmemiş bir bebeği çöpe attılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bebeği kim ya da kimlerin çöp konteynerine attığı araştırılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 01:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 01:13
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        Vicdanlarını çöpe attılar!
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.

        Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi.

        Yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu. Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

        Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cansız bedeni otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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