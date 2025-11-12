Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        VGM burs sonuçları ile ilgili sorgulaması sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 21 Ekim-31 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşti. 2025 - 2026 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:27
        • 1

          VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından VGM burs sonucu sorgulama ekranı üzerinden üniversite burs sonuçları belli olacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, “VGM Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

          Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          2025 - 2026 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.

          2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

          Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

