Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VGM burs başvuru ekranı: VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvurusu son gün ne zaman? İşte 2023-2024 VGM burs ücretleri

        VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim öğrencilerine verilecek burslar için tarihler belli olurken başvuru süreci hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 VGM burs ücretleri ile 2023 VGM burs başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          VGM ortaöğrenim burs başvuruları devam ediyor. Bilindiği gibi VGM eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, "VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, VGM bursu başvuru şartları nelerdir?" İşte VGM burs başvuruları hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

          VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Yükseköğrenim burs başvuruları 20 Ekim tarihinde başlayacak 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

          Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanmak isteyenler de 20-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak.

        • 4

          VGM BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında verilecek eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

        • 5

          BURS BAŞVURUSUNDA BU NOKTALARA DİKKAT!

          Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.

        • 6

          Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.

          Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

          Başvurularınız değerlendirilirken başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğruluk kontrolleri yapılmakta ve gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

          Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talep edebileceğinden başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

          Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.

          Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk Anasayfa