Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht son bölüm izle: Veliaht 8.bölüm canlı tamamı full izle Show TV’de

        Veliaht son bölüm izle: Veliaht 8.bölüm canlı tamamı full izle Show TV'de

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 8.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Heyecan dolu fragman yayınlanırken yeni bölümde Timur'un, Muharrem Kaptan'ın esrarengiz ölümünü sorgulamaya başlaması, hikayenin düğümünü çözme yolunda atılmış ilk adım oluyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Veliaht canlı izle araştırması yapıyor. İşte, Veliaht 8.bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Veliaht son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV’de Veliaht 8.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Tanıtımın finalinde Gülşah’ın yakın arkadaşı Cennet’in vicdanının sesine daha fazla karşı koyamayarak elindeki fotoğrafla Timur’un hala hayatta olduğunu kardeşine itiraf etmesi damga vuruyor. İşte, Veliaht izle ekranı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar

        • 2

          VELİAHT 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Timur, Yahya’nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer.

        • 3

          Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan’ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

          VELİAHT CANLI İZLE

          Veliaht 8. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Habertürk Anasayfa