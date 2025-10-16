'Veliaht'ın dünya lansmanı Cannes'da

Türkiye’de yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan ‘Veliaht’, 15 Ekim Çarşamba akşamı MIPCOM Fuarı kapsamında Cannes’ın ikonik mekânı Palm Beach’te görkemli bir lansmanla uluslararası izleyicilere tanıtıldı.

Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, yapım ortakları FARO’nun kurucuları Yamaç Okur ve Mehmet Eryılmaz ile Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, SHOW TV’nin üst düzey yöneticileri ve dünyanın önde gelen televizyon sektörü temsilcileri katıldı.

Lansman öncesinde dizinin başrol oyuncuları; Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, dünyanın önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelerek basının sorularını yanıtladı. Ayrıca, Cannes’ın eşsiz manzarasında özel fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin oyuncuları uluslararası medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 600’den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, Fransız Rivierası’nın simgelerinden Palm Beach’te gerçekleşti. Canlı müzik ve DJ performanslarıyla renklenen gece, parti atmosferinde unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Perşembe akşamları SHOW TV’de ekrana gelen ‘Veliaht’, İstanbul’un kalbinin attığı otogarda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor. Dizinin dünya lansmanı, her yıl Ekim ayında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünya televizyon sektörü temsilcilerini bir araya getiren MIPCOM Fuarı’na damgasını vurdu.

Global Agency CEO’su İzzet Pinto, “Biz Global Agency olarak Türk dizilerinin dünya çapında prestijli bir şekilde tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. 'Veliaht' gibi güçlü hikâyesi, uluslararası standartlardaki yapım kalitesi ve başarılı oyuncu kadrosu olan yeni dizimiz için Cannes’ın en prestijli noktalarından biri olan Palm Beach’i tercih ettik. Türk oyuncularımız dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ve bugün gördüğümüz yoğun ilgi, dizimizin kısa sürede farklı coğrafyalarda milyonlarca izleyiciyle buluşacağına olan inancımızı güçlendiriyor” dedi.

'Veliaht'ın yapımcıları; Yamaç Okur ile Mehmet Eryılmaz; "Veliaht', yapım şirketimiz FARO’nun ilk televizyon dizisi olarak bizim için çok özel bir anlam taşıyor. İki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız bu projenin ekranda ilgiyle izlenmesi bizi son derece mutlu ediyor. Uluslararası seyirci bizim için büyük önem taşıyor; umarız Veliaht yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. MIPCOM’daki yoğun ilgiden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.