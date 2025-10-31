Habertürk
        'Veliaht', iki kategoride reytinglerde zirvede

        'Veliaht', iki kategoride reytinglerde zirvede

        Dün akşam 8'inci bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht', reytinglerde AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu

        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:52
        'Veliaht' zirvede
        SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam tansiyonu yüksek 8'inci bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

        Reytinglerde AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan dizinin yeni bölümünde Timur, Yahya’nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girdi ve onunla yüzleşti. Gülşah’ın yakın arkadaşı Cennet, vicdanının sesine daha fazla karşı koyamayarak elindeki fotoğrafla ona ağabeyinin hâlâ hayatta olduğunu itiraf etti. Timur ve Reyhan'ı gittikleri barda, Timur'un eski nişanlısının görmesiyle beraber yeni bölümde sırların açığa çıkıp çıkmayacağı ise büyük bir merak yarattı. Heyecan dolu bölümün finaline ise Timur ve Reyhan öpüşürken onları Vezir’in görmesi damga vurdu.

        Yeni bölümüyle yine reytinglerde zirvede yer alan Veliaht', ABC1 20+’da; 6,22 izlenme oranı (reyting) 18,03 izlenme payı (share), AB’de; 4,85 izlenme oranı (reyting) 17,68 izlenme payı (share) ve Total’de ise 4,81 izlenme oranı (reyting) 14,53 izlenme payı (share) elde ederek AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’ın özgün hikâyesi Tunahan Kurt'a ait. Senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizi, 8'inci bölümüyle de sosyal medyanın gündeminden inmedi.

        Hem reytinglerde hem sosyal medyada zirvede yer alan diziyle ilgili sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 4 saat X Türkiye’de TT listesinde yer alırken Derya ve Yahya karakterleri de sosyal medyada yine çok konuşuldu.

        'VELİAHT'IN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 8'inci bölümünde; Timur ve Yahya düştükleri pusudan çok zor kurtuldular. Kapana kısılan Yahya, babasının ölümünü hatırlayıp ciddi bir kriz geçirirken Timur’un bu anlara tanık olması Yahya’nın geçmişiyle ilgili aklına yeni sorular düşürdü. Timur, Yahya’nın ne karıştırdığını öğrenmeye çalışırken, ikili karşı karşıya geldi. Timur’un Yahya’ya “Sen baban öldürüldüğünde orada mıydın?” sorusu, ikilinin kavgasının fitilini ateşledi.

        “Baban öldürüldüğünde orada mıydın?”;

        Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparken Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar’ın karşısına çıktı. Saim’in yılların intikamını almak için geldiği otogarda nasıl hamleler yapacağı merak konusu olurken Vezir de Saim’le ilgili sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşti.

        Vezir, Arnavut Saim'in Zülfikar Ağa'nın karşısına çıktığını öğreniyor;

        Bütün bunlar yaşanırken konakta da Zafer ve Gülendam giderek yakınlaştı. Kudret ise Vezir’le bir düğüne beraber gitmeye karar verdi. Aralarındaki gizli aşkı keyifle yaşadıkları bir gün hayal ederlerken gittikleri restoranda Yahya’ya yakalandılar.

        Vezir ve Kudret’in gizli aşkı;

        Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya da bu anlara şahit oldu ve büyük bir kıskançlık geçirdi. Timur ve Reyhan ise arkadaşlarıyla ilk kez dışarı çıktıkları akşam Timur’un eski nişanlısının onları görmesi heyecana sebep oldu. Timur’un tüm sırların yeni bölümde açığa çıkıp çıkmayacağı ise büyük bir merak yarattı.

        Timur, eski nişanlısıyla karşılaştı;

        Cennet, Gülşahlar’ın evinde Timur’un fotoğrafını gördüğünden beri büyük bir vicdan azabı yaşarken kendi içinde de derin sorgulamalara girdi. Bütün bu yaşadıklarının yükünü daha fazla taşıyamayacağını anlayan Cennet, yakın arkadaşı Gülşah’a abisinin hala hayatta olduğunu elindeki fotoğrafla itiraf etti.

        Cennet, Gülşah'a ağabeyinin yaşadığını söyledi;

        Bölümün finalinde ise Timur ve Reyhan’ın birbirlerine karşı koyamamaları sonunda Vezir’e yakalanmaları damga vurdu. Reyhan’ın Timur’u eski nişanlısından kıskandığını belli etmesi ve Timur’un artık hayatında tek özel insanın o olduğunu söylemesi ikilinin yakınlaşmasına sebep oldu. Öpüştükleri anda ise Vezir’in onları görmesi yeni bölümde neler yaşanacağına dair heyecanı yükseltti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht

