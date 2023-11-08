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        Haberler Magazin "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası"nın galası yapıldı - Magazin haberleri

        "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası"nın galası yapıldı

        Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı'ya ait "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin gala gösterimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:39
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        "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin oyuncularından Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon, çok sayıda davetlinin katıldığı gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "UYUM İÇİNDE SETİ TAMAMLADIK"

        Ömür Arpacı, filmde yer almaktan çok keyif aldığını belirterek, "İki güzel insanın aşk hikayesini anlatan eğlenceli bir sinema filmi hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlarımla çok güzel bir uyum içinde seti tamamladık. Serinin devamının gelmesini bekliyoruz" dedi.

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        "AMACIMIZ SİZLERİ GÜLDÜRMEK"

        Salih Kalyon da, "Bu akşam filmi sizlerle birlikte ilk defa seyredeceğiz. Amacımız sizleri güldürmek. Unutamayacağınız bir gece geçireceksiniz" şeklinde konuştu.

        Sinema salonlarının izleyiciye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kalyon, "Sizler izledikçe biz böyle filmleri daha fazla yapabiliyoruz, bu filmleri yaptıkça daha güçleniyoruz. Umarım çok beğenirsiniz" ifadelerini kullandı. Film, 10 Kasım'da vizyona girecek.

        Fotoğraflar: AA

        'Temel' Vatikan'da
        'Temel' Vatikan'da
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        #Vatikanın Şifresi: Bir Temel Macerası

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