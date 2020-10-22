Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmesi haberi üzerine merak edilmeye başlandı. Peki, vatandaşlar tarafından araştırılan Türkiye Varlık Fonu Varlık Fonu Nedir? Varlık Fonu'na katılan şirketler neler?
TÜRKİYE VARLIK FONU NEDİR?
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.
Şubat 2017'de hükûmetin, Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi. Bu kuruluşların Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu'na devredilmesi medyada yankı bularak beraberinde geniş çaplı eleştirileri getirdi.
VARLIK FONUNA KATILAN ŞİRKETLER
BOTAŞ
Borsa İstanbul
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri
Halkbank
İstanbul Finans Merkezi
Kayseri Şeker Fabrikası
Millî Piyango İdaresi
PTT
Türk Hava Yolları
Türk Telekom
Turkcell
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İzmir Limanı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türkiye Sigorta A.Ş.
Türksat
Ziraat Bankası
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