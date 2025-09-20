Van Spor FK: 0 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Van Spor FK ile Sivasspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Van Spor FK haftayı 9 puanla tamamlarken, 90+2. dakikada Naby Oulare'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sivasspor ise puanını 5'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Van Spor FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Konuk ekipte forma giyen Naby Oulare, 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Van Spor FK puanını 9'a, Sivasspor ise 5'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.