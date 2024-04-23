Van kedisinin doğum oranı yüzde 50 arttı

Geçen yıl ilk doğumlarda 35 olan yavru kedi sayısı, bu yıl büyük artış gösterdi ve 25 kedi, 65 yavru dünyaya getirdi. Tabii anne kedilerin kondisyonu, ıslah çalışmaları da damızlık hayvan sayısındaki artış önemli. Birçok faktöre bağlı olarak her yıl bir önceki seneden daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.