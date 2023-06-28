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Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çatak-Gürpınar yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı

Giriş: 28.06.2023 - 23:09 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da trafik kazası: 5 yaralı
İHA

Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak-Gürpınar yol ayrımında meydana geldi. Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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