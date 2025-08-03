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        Haberler Dünya Diğer Valizinden 2 yaşında çocuk çıktı | Dış Haberler

        Valizinden 2 yaşında çocuk çıktı

        Yeni Zelanda'da bir otobüs yolculuğu sırasında, valiz içinde 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması üzerine bir kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 22:04 Güncelleme: 03.08.2025 - 22:04
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        Valizinden 2 yaşında çocuk çıktı
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        Ulusal basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

        Polis açıklamasına göre, otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi.

        KADIN İLE ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİ BİLİNMİYOR

        Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.

        Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.

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        Kadın ile çocuk arasındaki ilişkinin ne olduğu ise açıklanmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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