Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi. Vali atamalarıyla ilgili bu son düzenleme, birçok ilin yönetim kadrosunu yenilerken, dikkatler hangi illerde değişiklik yaşandığına çevrildi. Peki, hangi illerin valileri değişti ve yeni valiler kim oldu? İşte detaylar...