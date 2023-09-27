Vali Davut Gül, Kenan Tekdağ'ı ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül'den Ciner Yayın Holding'e ziyaret
İstanbul Valisi Davut Gül, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı ziyaret etti
Vali Gül’ü Ciner Yayın Holding binası önünde, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın karşıladı.
Vali Gül'ün ziyareti sırasında SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Habertürk Programcısı ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy da hazır bulundu.