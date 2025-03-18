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        Haberler Bilgi Ekonomi Vakko temettü 2025: Vakko temettü ne kadar kaç TL olacak, temettü ne zaman dağıtılacak?

        Vakko temettü dağıtmaya hazırlanıyor: Vakko temettü ne kadar?

        Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Firma, 2024 yılında elde ettiği 831.698.739 TL net dağıtılabilir dönem kârını temettü olarak dağıtma kararını 10 Nisan 2025 tarihinde kararı Genel Kurulun onayına sunacak. Peki, Vakko hisse başına ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:36
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        • 1

          Vakko, yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. 2024 yılı kârından dağıtılacak payın 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususu 10 Nisan günü yapılacak Genel Kurul toplantısında kesinleşecek. Peki, Vakko hisse başına ne kadar temettü verecek?

        • 2

          VAKKO NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Şirket, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 831.698.739 TL net dağıtılabilir kâr payını dağıtacak. Hisse başına 3,40 TL ödenmesi planlanıyor.

        • 3

          VAKKO TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

          Vakko temettünün onaylanması halinde 17 Nisan 2025 tarihinde yatırımcıların hesabına yatacak.

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