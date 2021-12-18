FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final için karşı karşıya gelen Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibi Vakıfbank oldu. İşte Vakıfbank - Imoco Volley Final maçı hakkında merak edilenler...

VAKIFBANK - IMOCO VOLLEY FİAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finali Vakıfbank - Imoco Volley Final maçı 19 Aralık Pazar günü yani yarın oynanacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 18.30'da başlayacak.

VAKIFBANK - IMOCO VOLLEY FİAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşmaya hazırlanan Türkiye temsilcisi Vakıfbank, Türkiye'nin diğer temsilcisi Fenerbahçe'yi yarı finalde 3-0 mağlup etmişti. Vakıfbank - Imoco Volley Final maçı TRT SPOR Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.