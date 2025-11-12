Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Vahşetin Çağrısı (The Call of the Wild) filmi, 12 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jack London'ın 1903 tarihli aynı adlı romanında uyarlanan film, 2020 yılında vizyona girdi. Senaryosu Michael Green tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Chris Sanders oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, "Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Vahşetin Çağrısı filminin konusu ve oyuncuları...
Vahşetin Çağrısı filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünü usta oyuncu Harrison Ford'un canlandırdığı film, insan eliyle evcilleştirilmiş bir köpeğin doğayla yeniden bağ kurma yolculuğunu konu alıyor. Peki, "Vahşetin Çağrısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Vahşetin Çağrısı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Kaliforniya'daki lüks hayatından kaçırılan ve kızak köpeği olarak çalıştırılmak üzere Yukon'a gönderilen iri yarı, nazik köpek Buck'ın hikayesini takip eder. Buck, bir anda kendini dondurucu soğukta, acımasız doğa kurallarıyla yönetilen, zorlu bir kızak ekibinin içinde bulur. Posta dağıtım görevinde çalışırken, hayatta kalmak için mücadele eder, ekip içindeki hiyerarşiyi öğrenir ve içindeki 'vahşi' atalardan gelen içgüdüleri keşfetmeye başlar.
Buck'ın yolu, hayatın zorlukları karşısında teselli arayan, iyi kalpli ve yaşlı bir sınır adamı olan John Thornton (Harrison Ford) ile kesişir. Thornton, Buck'ı kötü muamele eden bir sahibinden kurtarır. İkili arasında kurulan bu derin ve koşulsuz dostluk, Buck'ın dünyadaki gerçek yerini anlamasına yardımcı olur.
Buck, Thornton ile yaşadığı maceralar sırasında içindeki vahşetin çağrısına daha fazla kulak verir. Nihayetinde, hem vahşi bir hayvan olarak özgürlüğünü hem de insanlarla kurduğu güçlü bağı dengeleyeceği bir yolculuğa çıkar.
VAHŞETİN ÇAĞRISI OYUNCULARI KİMLER?
Harrison Ford - John Thornton
Omar Sy - Perrault
Dan Stevens - Hal
Cara Gee - Françoise
Karen Gillan - Mercedes
Bradley Whitford - Yargıç Miller
Colin Woodell - Charles
Terry Noter
