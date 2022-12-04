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Diyarbakır’da vahşet! Genç kadını ensesinden vurdu

Türkiye yine insanın tüylerini diken diken eden bir vahşete tanık oldu. Diyarbakır'da meydana gelen olayda M.Ş.D. adlı zanlı, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği U.G. isimli erkeğin yengesi G.A.'yı ensesinden vurdu

Giriş: 04.12.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Vahşet! Genç kadını ensesinden vurdu - Güncel öne çıkan haberler
Vahşet! Genç kadını ensesinden vurdu
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DHA

Diyarbakır'da M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği U.G. isimli erkeğin yengesi G.A.'yı (21), tabancayla ateş ederek boynundan yaraladı.

DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunurken, M.Ş.D.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. M.Ş.D., iddiaya göre eşiyle, U.G.'nin ilişki yaşadığından şüphelendi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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