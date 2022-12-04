Vahşet! Genç kadını ensesinden vurdu

DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunurken, M.Ş.D.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği U.G. isimli erkeğin yengesi G.A.'yı (21), tabancayla ateş ederek boynundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü. Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.