Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusuna kavuştu... Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan Çek yıldız Vaclav Cerny ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan alan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi.
Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Vaclav Cerny ile anlaştı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Çek oyuncunun kendisiyle ve kulübü Wolfsburg ile el sıkışan Beşiktaş, transferi resmen duyurdu.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Asıl mevkisi sağ kanat olan Cerny, sol kanatta da görev yapabiliyor.
Havalimanında ilk açıklamalarını yapan Cerny, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçlarında başarılı bir performans sergilemiş, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 2 gol atmıştı.
Cerny, Rangers formasıyla geçen sezon 52 resmi maçta 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
