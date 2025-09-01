Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusuna kavuştu... Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan Çek yıldız Vaclav Cerny ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

        Giriş: 01.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Alanyaspor'dan alan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi.

        • 2

          Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Vaclav Cerny ile anlaştı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

        • 3

          Çek oyuncunun kendisiyle ve kulübü Wolfsburg ile el sıkışan Beşiktaş, transferi resmen duyurdu.

        • 4

          28 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        • 5

          Asıl mevkisi sağ kanat olan Cerny, sol kanatta da görev yapabiliyor.

        • 6

          Havalimanında ilk açıklamalarını yapan Cerny, "Beşiktaş'ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        • 7

          Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçlarında başarılı bir performans sergilemiş, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 2 gol atmıştı.

        • 8

          Cerny, Rangers formasıyla geçen sezon 52 resmi maçta 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        Karabük, Kastamonu ve Denizli'de yangın!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        Habertürk Anasayfa