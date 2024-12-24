MEB ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi kılavuzu yayında!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğinde kariyer hedefleyenler için yeni adımlar atmaya devam ediyor. 2024 yılına özel olarak hazırlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu" yayımlandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için detaylı bilgiler içeren kılavuz, başvuru takvimi ve eğitim programına dair tüm şartları netleştiriyor. Peki, Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? İşte detaylar...
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Öğretmenlik kariyerinde ilerlemek isteyenlere yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, "2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu"nu erişime açtı. Kılavuzda, uzman ve başöğretmenlik başvurularıyla ilgili süreçler detaylandırılırken, eğitim programına katılım için gerekli şartlar ve tarihler de açıklandı. İşte merak edilen bilgiler...
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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİMİ KILAVUZU YAYIMLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.
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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
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UZMAN ÖĞRETMENLİK 2025 KILAVUZU
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.
İşte detaylar:
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BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI
1. Uzman öğretmen ünvanı için;
i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
2. Başöğretmen ünvanı için;
i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.