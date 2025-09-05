Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Uzak Şehir yeni sezon tarihi açıklandı! Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

        Uzak Şehir yeni sezon tarihi açıklandı! Uzak Şehir ne zaman başlıyor?

        Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, final sahnesi sonrasında izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, Midyat'ın atmosferinde geçen hikâyesiyle gündemde. Dizinin ikinci sezon tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler yeni bölümlere çevrildi. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 23:42 Güncelleme: 05.09.2025 - 23:42
        • 1

          Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Uzak Şehir, finaliyle sezonu noktalarken izleyicilerini heyecan dolu bir bekleyişe sokmuştu. Cihan ve Alya’nın yakınlaşmasının damga vurduğu son bölümün sonrasında dizinin ikinci sezonu için geri sayım sürüyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        • 2

          UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

        • 3

          UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir.

          Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.

