        'Uykucu'ya 12 saatte 103.880 izleyici

        Başrollerini; Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Uykucu'yu 12 saatte 103.880 bin kişi izledi

        Giriş: 31.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:50
        Poll Films'in yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda; Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosunu; Kubilay Tat'ın yazdığı, başrollerini; Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Uykucu' kriz içindeki sinema salonlarına nefes aldırdı.

        29 Ekim'de gösterime giren aksiyon türündeki 'Uykucu'yu ilk 12 saatte 103.880 kişi izledi. Film; 'Masa' adlı gizli bir örgütün soğukkanlı tetikçisi olan 'Ferman'ın, bir görevi sırasında hedefi olan 'Saye' ile karşılaşması ve beklenmedik bir şekilde ona aşık olmasıyla gelişen olayları konu alıyor. 'Saye'yi öldürmek yerine örgüte kazandırmayı seçen Ferman'ın bu kararı, ikisinin de hayatında geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yolculuğun başlangıcı oluyor.

        #Çağatay Ulusoy
        #Elçin Sangu
        #uykucu

